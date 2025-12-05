https://ria.ru/20251205/putin-2060035292.html
Путин прокомментировал соглашения с Нью-Дели
Путин прокомментировал соглашения с Нью-Дели - РИА Новости, 05.12.2025
Путин прокомментировал соглашения с Нью-Дели
Заключенные соглашения между Москвой и Нью-Дели направлены на расширение экономической кооперации России и Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:30:00+03:00
2025-12-05T12:30:00+03:00
2025-12-05T12:30:00+03:00
экономика
россия
индия
москва
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060033779.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, москва, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Экономика, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин прокомментировал соглашения с Нью-Дели
Путин: соглашения РФ и Индии направлены на расширение экономической кооперации