https://ria.ru/20251205/putin-2060033779.html
Россия и Индия проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Россия и Индия проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:44:00+03:00
россия
индия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060026537.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, В мире
Россия и Индия проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Путин: Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику