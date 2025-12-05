https://ria.ru/20251205/putin-2060032579.html
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией
Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:23:00+03:00
2025-12-05T12:23:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
Путин: между РФ и Индией есть устойчивые каналы межбанковского сотрудничества