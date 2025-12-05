Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
12:23 05.12.2025 (обновлено: 12:38 05.12.2025)
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией
Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
нью-дели
визит путина в индию — 2025
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, нью-дели, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Нью-Дели, Визит Путина в Индию — 2025
Путин отметил каналы межбанковского сотрудничества между Россией и Индией

Путин: между РФ и Индией есть устойчивые каналы межбанковского сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества", - сказал глава государства, выступая после церемонии подписания совместных документов.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу он проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиНью-ДелиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
