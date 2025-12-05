Рейтинг@Mail.ru
12:21 05.12.2025 (обновлено: 12:34 05.12.2025)
Путин: Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества
Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
визит путина в индию — 2025
индия
россия
владимир путин
нью-дели
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как представляется, нам по силам вывести данный показатель (объем торговли - ред.) на отметку в 100 миллиардов долларов. Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийских экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-индийских переговоров.
Как отметил Путин, документ задает четкие ориентиры перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами двух стран.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу он провел переговоры с Моди.
Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в энергетике
Заголовок открываемого материала