Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония обмена подписанными документами состоялась по завершении встречи. В совместном заявлении сторон намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре.