Путин и Моди вышли к журналистам после переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вышли к журналистам по итогам переговоров в Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:03:00+03:00
2025-12-05T12:03:00+03:00
2025-12-05T12:03:00+03:00
в мире
индия
дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
дели
В мире, Индия, Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин и Моди после переговоров в Хайдарабадском дворце вышли к журналистам