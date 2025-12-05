Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен, что рабочий день в Индии завершится с хорошим результатом - РИА Новости, 05.12.2025
10:07 05.12.2025 (обновлено: 12:21 05.12.2025)
Путин уверен, что рабочий день в Индии завершится с хорошим результатом
Путин уверен, что рабочий день в Индии завершится с хорошим результатом
Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в завершении сегодняшнего рабочего дня в Индии с хорошим результатом. РИА Новости, 05.12.2025
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире
визит путина в индию — 2025
Новости
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Путин уверен, что рабочий день в Индии завершится с хорошим результатом

Путин уверен в завершении его рабочего дня в Индии с хорошим результатом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в завершении сегодняшнего рабочего дня в Индии с хорошим результатом.
"Ну, и уверен, что мы сегодняшний рабочий день завершим с хорошим результатом", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о неформальной встрече с Моди
ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВ миреВизит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала