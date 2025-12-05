Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 05.12.2025 (обновлено: 12:32 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2059972217.html
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о том, что предпринимают Россия с США по вопросу возможного... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T12:32:00+03:00
в мире
россия
индия
сша
нарендра моди
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059998276_0:187:3015:1882_1920x0_80_0_0_5df8b38be9f90ce5455e2ff7a28f04a8.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059969457.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059998276_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_cd7e4dae5bdb91e091f6f71b6f7c9284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине

Путин проинформировал Моди о шагах РФ и США по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о том, что предпринимают Россия с США по вопросу возможного мирного урегулирования на Украине.
"У нас была возможность, и Вы дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на украинском направлении и что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по разрешению этой ситуации", - сказал российский лидер в ходе встречи с Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
09:54
 
В миреРоссияИндияСШАНарендра МодиВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала