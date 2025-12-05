https://ria.ru/20251205/putin-2059972217.html
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о том, что предпринимают Россия с США по вопросу возможного... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T12:32:00+03:00
в мире
россия
индия
сша
нарендра моди
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059998276_0:187:3015:1882_1920x0_80_0_0_5df8b38be9f90ce5455e2ff7a28f04a8.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059969457.html
россия
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059998276_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_cd7e4dae5bdb91e091f6f71b6f7c9284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин проинформировал Моди о совместных усилиях с США по Украине
Путин проинформировал Моди о шагах РФ и США по мирному урегулированию на Украине