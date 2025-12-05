https://ria.ru/20251205/putin-2059969457.html
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса - РИА Новости, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского вопроса. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:54:00+03:00
2025-12-05T09:54:00+03:00
2025-12-05T11:06:00+03:00
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
в мире
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_101:0:3029:1647_1920x0_80_0_0_a16994ee652a2e0fe2d2590689a6e881.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2059968522.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_168:0:2895:2045_1920x0_80_0_0_b60200f36f3f84dba2ceffe7a5de0fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире, визит путина в индию — 2025
Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Путин выразил благодарность Моди за усилия по разрешению украинского вопроса