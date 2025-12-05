Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
09:54 05.12.2025 (обновлено: 11:06 05.12.2025)
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса - РИА Новости, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского вопроса. РИА Новости, 05.12.2025
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
в мире
визит путина в индию — 2025
россия
индия
владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире, визит путина в индию — 2025
Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса

Путин выразил благодарность Моди за усилия по разрешению украинского вопроса

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского вопроса.
"Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации", - сказал Путин на встрече с Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Владимир ПутинНарендра МодиРоссияИндияВ миреВизит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
