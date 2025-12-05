https://ria.ru/20251205/putin-2059969172.html
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал ему событиях на украинском направлении. РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
Путин на вчерашней встрече рассказал Моди о событиях вокруг Украины