Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
09:53 05.12.2025 (обновлено: 12:34 05.12.2025)
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди
Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал ему событиях на украинском направлении. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:53:00+03:00
2025-12-05T12:34:00+03:00
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
россия
в мире
нью-дели
индия
россия
нью-дели
владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, индия, россия, нью-дели
Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Индия, Россия, В мире, Нью-Дели
Путин рассказал подробности вчерашней беседы с Моди

Путин на вчерашней встрече рассказал Моди о событиях вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал ему событиях на украинском направлении.
"Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, прежде всего, спасибо больше за приглашение и за вчерашний очень добрый вечер, а также дружеской и в то же время такой содержательной и очень полезной беседе. У нас была возможность, вы дали такую возможность, подробно рассказать о том, что происходит как раз на украинском направлении", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии.
Президент РФ накануне прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. Вечером 4 декабря Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу лидеры проводят официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по разрешению украинского вопроса
Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Индия, Россия, Нью-Дели
 
 
Заголовок открываемого материала