Путин рассказал о неформальной встрече с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
09:52 05.12.2025 (обновлено: 10:03 05.12.2025)
Путин рассказал о неформальной встрече с Моди
Путин рассказал о неформальной встрече с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о неформальной встрече с Моди
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди назвал их вчерашнее общение дружеской и полезной беседой. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин рассказал о неформальной встрече с Моди

Путин назвал неформальную встречу с Моди дружеской и полезной беседой

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди назвал их вчерашнее общение дружеской и полезной беседой.
Российский лидер накануне прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония.
"Прежде всего, спасибо большое за приглашение и за вчерашний очень добрый вечер - дружеский и в то же время с такой содержательной и очень полезной беседой", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии в пятницу.
В миреИндияРоссияНью-ДелиВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
