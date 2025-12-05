https://ria.ru/20251205/putin-2059968989.html
Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию
Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за приглашение в Индию. РИА Новости, 05.12.2025
индия
Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию
