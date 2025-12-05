НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели, где пройдут его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает корреспондент РИА Новости.