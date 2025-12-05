НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели, где пройдут его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония.
Официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне начнутся позже в пятницу в Хайдарабадском дворце.
Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Дворец знаменит тем, что здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии. С обретением страной независимости 1947 году и вхождением княжеств в состав республики дворец перешел во владение правительства Индии.