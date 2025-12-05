Путин почтил память Махатмы Ганди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политического деятеля и философа Махатмы Ганди, и возложил венок к мемориалу, передает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу Путин приехал к мемориалу Махатмы Ганди . Президент России возложил венок и почтил память индийского политика на месте его кремации.

По традиции, президент снял обувь перед входом в мемориал, отдав дань уважения памяти Ганди. После возложения венка президент обошел мемориал по кругу и рассыпал на него лепестки роз. Также Путин сделал запись в книге почетных гостей.

Махатма Ганди - один из лидеров национально-освободительного движения - был убит членами индуистской шовинистической организации в 1948 году. Радж Гхат (буквально переводится как "царская пристань") – это место его кремации. Мемориал расположен вблизи реки Джамна. Его центральным элементом является открытый чёрный мраморный помост, на котором высечены последние слова Ганди: "Хэ Рам" ("О, Боже!"). Посетители традиционно снимают обувь, посещая мемориал. Комплекс окружён садом, все деревья в котором посажены главами иностранных государств и правительств, в том числе советскими и российскими лидерами. В 1986 году дерево здесь посадил Михаил Горбачев , а в 2000 году - Владимир Путин.