Путин почтил память Махатмы Ганди
09:19 05.12.2025
Путин почтил память Махатмы Ганди
Президент России Владимир Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политического деятеля и философа Махатмы Ганди, и... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
махатма ганди
владимир путин
михаил горбачев
индия
россия
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди

Президент РФ Владимир Путин посещает мемориал Махатмы Ганди в комплексе "Раджгхат". 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политического деятеля и философа Махатмы Ганди, и возложил венок к мемориалу, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу Путин приехал к мемориалу Махатмы Ганди. Президент России возложил венок и почтил память индийского политика на месте его кремации.
По традиции, президент снял обувь перед входом в мемориал, отдав дань уважения памяти Ганди. После возложения венка президент обошел мемориал по кругу и рассыпал на него лепестки роз. Также Путин сделал запись в книге почетных гостей.
Махатма Ганди - один из лидеров национально-освободительного движения - был убит членами индуистской шовинистической организации в 1948 году. Радж Гхат (буквально переводится как "царская пристань") – это место его кремации. Мемориал расположен вблизи реки Джамна. Его центральным элементом является открытый чёрный мраморный помост, на котором высечены последние слова Ганди: "Хэ Рам" ("О, Боже!"). Посетители традиционно снимают обувь, посещая мемориал. Комплекс окружён садом, все деревья в котором посажены главами иностранных государств и правительств, в том числе советскими и российскими лидерами. В 1986 году дерево здесь посадил Михаил Горбачев, а в 2000 году - Владимир Путин.
Радж Гхат - место массового паломничества индийцев, особенно в день рождения Ганди 2 октября и в годовщину его смерти 30 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
