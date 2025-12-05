Рейтинг@Mail.ru
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди
08:55 05.12.2025 (обновлено: 11:30 05.12.2025)
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди
Телеканал India Today, накануне выпустивший в эфир интервью с президентом России Владимиром Путиным, показал мультфильм с российским президентом и... РИА Новости, 05.12.2025
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди

Телеканал India Today показал мультфильм с Путиным и Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Телеканал India Today, накануне выпустивший в эфир интервью с президентом России Владимиром Путиным, показал мультфильм с российским президентом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
По сюжету Путин и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Россия поставляет Индии. Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано Россия, над другой - США. Рядом с этой бензоколонкой нарисован президент США Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью Россия, после чего уезжает, оставляя Трампа на месте.
Президент России накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера в Дели.
В пятницу состоятся официальные переговоры Путина и Моди. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету. Также в пятницу состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Вчера, 16:48
 
Заголовок открываемого материала