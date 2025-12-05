Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели

Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели

© РИА Новости Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели

Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию, передает корреспондент РИА Новости.

На площадке Путина приняли президент Индии Драупади Мурму и премьер Нарендра Моди , который обменялся рукопожатием с российским лидером. От самого Aurus для важного гостя проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил в полной готовности. Руководители сделали общее фото, а затем индийский оркестр исполнил для Путина гимн Российской Федерации.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Российский лидер накануне прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. Утром в пятницу на площади перед президентским дворцом проходит церемония официальной встречи президента России в рамках его госвизита. Путина поприветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

Позже в пятницу, уже в Хайдарабадском дворце, состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.

Президентский дворец (Раштрапати Бхаван) - официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.

Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, - монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.