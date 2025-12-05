https://ria.ru/20251205/putin-2059955582.html
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели - РИА Новости, 05.12.2025
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию, передает... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05
2025-12-05T08:50:00+03:00
2025-12-05T09:28:00+03:00
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке Путина
приняли президент Индии Драупади Мурму
и премьер Нарендра Моди
, который обменялся рукопожатием с российским лидером. От самого Aurus для важного гостя проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил в полной готовности. Руководители сделали общее фото, а затем индийский оркестр исполнил для Путина гимн Российской Федерации.
Российский лидер накануне прибыл в Нью-Дели
с двухдневным визитом. Утром в пятницу на площади перед президентским дворцом проходит церемония официальной встречи президента России
в рамках его госвизита. Путина поприветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.
Позже в пятницу, уже в Хайдарабадском дворце, состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Президентский дворец (Раштрапати Бхаван) - официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.
Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, - монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.
Общая площадь дворцового комплекса составляет 132 гектара. На площади перед дворцом возвышается Джайпурская колонна – подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур
. С противоположной стороны раскинулся "Бессмертный сад", ранее известный как Могольский сад. В его планировке сочетаются приемы восточного и европейского садово-паркового искусства. Водоемы, каналы и каскады фонтанов здесь перемежаются с зелеными лужайками, мощеными дорожками и цветочными клумбами.