Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 05.12.2025 (обновлено: 08:05 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin-2059948956.html
В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина
В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина - РИА Новости, 05.12.2025
В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина
У Президентского дворца в Нью-Дели идут последние приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T07:43:00+03:00
2025-12-05T08:05:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
драупади мурму
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059899446.html
https://ria.ru/20251204/modi-2059821541.html
индия
россия
нью-дели
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c07930939dc33680bbe12fbcd83f716a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, нью-дели, драупади мурму, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, владимир путин, дели
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Дели
В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина

У Президентского дворца в Дели завершаются приготовления к встрече Путина

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. У Президентского дворца в Нью-Дели идут последние приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
На площади установили флаги России и Индии, а также небольшую трибуну для лидеров двух стран.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам Aaj Tak и India Today в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией
Вчера, 20:37
У президентского дворца сейчас раскладывают и поправляют красные ковровые дорожки.

Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений. Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.

Что известно о месте встречи

Раштрапати Бхаван — официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.
Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, — монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.
Общая площадь дворцового комплекса составляет 132 гектара. На площади перед дворцом возвышается Джайпурская колонна — подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур. С противоположной стороны раскинулся "Бессмертный сад", ранее известный как Могольский сад. В его планировке сочетаются приемы восточного и европейского садово-паркового искусства. Водоемы, каналы и каскады фонтанов здесь перемежаются с зелеными лужайками, мощеными дорожками и цветочными клумбами.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Вчера, 16:48
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиДраупади МурмуНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025Владимир ПутинДели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала