В Нью-Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. У Президентского дворца в Нью-Дели идут последние приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
На площади установили флаги России и Индии, а также небольшую трибуну для лидеров двух стран.
У президентского дворца сейчас раскладывают и поправляют красные ковровые дорожки.
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений. Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
Что известно о месте встречи
Раштрапати Бхаван — официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.
Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, — монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.
Общая площадь дворцового комплекса составляет 132 гектара. На площади перед дворцом возвышается Джайпурская колонна — подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур. С противоположной стороны раскинулся "Бессмертный сад", ранее известный как Могольский сад. В его планировке сочетаются приемы восточного и европейского садово-паркового искусства. Водоемы, каналы и каскады фонтанов здесь перемежаются с зелеными лужайками, мощеными дорожками и цветочными клумбами.