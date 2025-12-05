Рейтинг@Mail.ru
Хэштег PutinInIndia возглавил топ самых популярных тегов в Индии - РИА Новости, 05.12.2025
02:09 05.12.2025
Хэштег PutinInIndia возглавил топ самых популярных тегов в Индии
Хэштег PutinInIndia возглавил топ самых популярных тегов в Индии
Дарья Буймова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хэштег #PutinInIndia (#ПутинВИндии) в ночь на пятницу занимает первую строчку рейтинга самых популярных тегов в соцсети X в Индии в первый день визита российского лидера в южноазиатскую страну, выяснило РИА Новости.
Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
Согласно топу-30 самых актуальных тем в разделе X под названием "Популярно", хэштег #PutinInIndia находится на первом месте. На текущий момент пользователи написали 38 тысяч постов с этим тегом.
Кроме того, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что поток постов в X о тематическом поезде RT в Нью-Дели не прекращается.
Индийская журналистка назвала Путина одним из самых загадочных лидеров
Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
В конце ноября пресс-служба телеканала сообщила о запуске крупной рекламной кампании в Индии в преддверии начала его новостного вещания из Дели. Среди прочего в метро индийской столицы был запущен поезд "Музей России и Индии". Восемь вагонов были брендированы, чтобы представить миллионам пассажиров истории о российско-индийской дружбе - от космического и военного сотрудничества до культуры и спорта.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
