Хэштег PutinInIndia возглавил топ самых популярных тегов в Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хэштег #PutinInIndia (#ПутинВИндии) в ночь на пятницу занимает первую строчку рейтинга самых популярных тегов в соцсети X в Индии в первый день визита российского лидера в южноазиатскую страну, выяснило РИА Новости.

Согласно топу-30 самых актуальных тем в разделе X под названием "Популярно", хэштег #PutinInIndia находится на первом месте. На текущий момент пользователи написали 38 тысяч постов с этим тегом.

Кроме того, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что поток постов в X о тематическом поезде RT в Нью-Дели не прекращается.

Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.

В конце ноября пресс-служба телеканала сообщила о запуске крупной рекламной кампании в Индии в преддверии начала его новостного вещания из Дели . Среди прочего в метро индийской столицы был запущен поезд "Музей России и Индии". Восемь вагонов были брендированы, чтобы представить миллионам пассажиров истории о российско-индийской дружбе - от космического и военного сотрудничества до культуры и спорта.