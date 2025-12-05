https://ria.ru/20251205/putin-2059927574.html
Индийская журналистка опубликовала фото с Путиным после интервью
Индийская журналистка опубликовала фото с Путиным после интервью - РИА Новости, 05.12.2025
Индийская журналистка опубликовала фото с Путиным после интервью
Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп опубликовала на своей странице в соцсети кадры с президентом РФ Владимиром Путиным после интервью. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T01:51:00+03:00
2025-12-05T01:51:00+03:00
2025-12-05T01:51:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
россия
индия
