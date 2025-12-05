Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 05.12.2025
00:08 05.12.2025
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 05.12.2025
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в Нью-Дели и вместе примут участие в Российско-индийском... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T00:08:00+03:00
2025-12-05T00:08:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
россия
индия
нью-дели
в мире, россия, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели

Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели и примут участие в бизнес-форуме

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в Нью-Дели и вместе примут участие в Российско-индийском бизнес-форуме.
Президент России накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера в Дели.
Прибытие Путина и Моди в резиденцию премьера Индии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин и Моди провели неформальную встречу в Дели
Вчера, 23:58
Беседа в формате тет-а-тет проходила за неформальным обедом и носила закрытый характер.
В пятницу состоятся официальные переговоры Путина и Моди. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету. Также в пятницу состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.

Широкая повестка

Встреча Путина и Моди в пятницу начнется с беседы в узком формате, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Лидеры намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Моди также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам встречи лидеры планируют сделать заявления для СМИ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Вчера, 16:48
Кроме того, стороны намерены подписать внушительный пакет двусторонних документов - десять межправительственных и межведомственных и более пятнадцати коммерческих соглашений.
Как ожидается, по итогам переговоров будет принято совместное заявление. В нем лидеры наметят масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить эту "Программу-2030". Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Вчера, 21:17

Российско-индийский бизнес-форум

Помимо двусторонних переговоров, Путин и Моди в пятницу примут участие в пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
Лидеры ранее поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран.
В 2024 году товарооборот России и Индии вырос на 12%, до 63,6 миллиарда долларов. Москва и Нью-Дели реализуют немало перспективных проектов в различных областях – это и производственная кооперация, инновационные технологии, транспорт, мирный космос, разработка месторождений, здравоохранение, программы по трудовой миграции и другие сферы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин хотел бы, чтобы цели России и Индии совпадали
Вчера, 20:32
 
В миреРоссияИндияНью-ДелиВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
