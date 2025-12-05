Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 05.12.2025 (обновлено: 09:40 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/putin--2059956093.html
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди
Президент Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:52:00+03:00
2025-12-05T09:40:00+03:00
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
джайпур
нью-дели
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059961488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b003b01a05575e5b2304b31237cfc9b.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059899446.html
https://ria.ru/20251205/indiya-2059930324.html
https://ria.ru/20251204/indiya-2059631721.html
джайпур
нью-дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приехал на Aurus: Путин у президентского дворца в Дели
Путин приехал в президентский дворец в Дели на своем Aurus
2025-12-05T08:52
true
PT1M02S
Площадь перед Президентским дворцом за несколько минут до начала церемонии
В Нью-Дели на площади перед Президентским дворцом состоится церемония официальной встречи Президента России Президентом Республики Индии Дроупади Мурму и Премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди
2025-12-05T08:52
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059961488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17db895872d5db95f21d502deb6b7b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, джайпур, нью-дели, индия, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Джайпур, Нью-Дели, Индия, В мире

Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Российского лидера встретили в пятницу Дроупади Мурму и Моди. От Aurus для Путина проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности. Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.
После этого Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди. По традиции, он снял обувь перед входом в мемориал.
«

"В своих письмах Льву Николаевичу Толстому он много рассуждал о будущем мира — свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов. И именно эти принципы и ценности Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Позднее, уже в Хайдарабадском дворце, состоятся переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам Aaj Tak и India Today в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией
Вчера, 20:37
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг он провел неформальную встречу с Моди. Они приехала туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.
Сегодня стороны примут внушительный пакет документов. Лидеры стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
02:38

Что известно о месте встречи

Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.
С обретением страной независимости 1947 году и вхождением княжеств в состав республики дворец перешел во владение правительства Индии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025ДжайпурНью-ДелиИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала