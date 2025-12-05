https://ria.ru/20251205/putin--2059956093.html
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди
Президент Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025
Приехал на Aurus: Путин у президентского дворца в Дели
Путин приехал в президентский дворец в Дели на своем Aurus
Площадь перед Президентским дворцом за несколько минут до начала церемонии
В Нью-Дели на площади перед Президентским дворцом состоится церемония официальной встречи Президента России Президентом Республики Индии Дроупади Мурму и Премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Российского лидера встретили в пятницу Дроупади Мурму и Моди. От Aurus для Путина проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности. Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.
После этого Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди. По традиции, он снял обувь перед входом в мемориал.
«
"В своих письмах Льву Николаевичу Толстому он много рассуждал о будущем мира — свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов. И именно эти принципы и ценности Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене".
Владимир Путин
президент России
Позднее, уже в Хайдарабадском дворце, состоятся переговоры на высшем уровне.
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг он провел неформальную встречу с Моди. Они приехала туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.
Сегодня стороны примут внушительный пакет документов. Лидеры стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
Что известно о месте встречи
Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.
С обретением страной независимости 1947 году и вхождением княжеств в состав республики дворец перешел во владение правительства Индии.