Путин приехал в Хайдарабадский дворец на переговоры с Моди

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Российского лидера встретили в пятницу Дроупади Мурму и Моди. От Aurus для Путина проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности. Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.

После этого Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди . По традиции, он снял обувь перед входом в мемориал.

« "В своих письмах Льву Николаевичу Толстому он много рассуждал о будущем мира — свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов. И именно эти принципы и ценности Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене". Владимир Путин

Позднее, уже в Хайдарабадском дворце, состоятся переговоры на высшем уровне.

Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг он провел неформальную встречу с Моди. Они приехала туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.

Сегодня стороны примут внушительный пакет документов. Лидеры стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.

Что известно о месте встречи

Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.