Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре
Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре - РИА Новости, 05.12.2025
Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре
Дрон ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре, недалеко от здания администрации города, снаряд не сдетонировал и был обезврежен, сообщил глава города Максим... РИА Новости, 05.12.2025
Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре
Пухов: беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре