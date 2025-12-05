Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре
17:23 05.12.2025 (обновлено: 17:41 05.12.2025)
Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре, недалеко от здания администрации города, снаряд не сдетонировал и был обезврежен, сообщил глава города Максим Пухов.
"В центре города, недалеко от здания городской администрации, во двор жилого дома упал беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Взрыв не произошёл. Снаряд не детонировал. Пострадавших, к счастью, нет. Вся необходимая работа по ликвидации угрозы и обследованию территории проведена в полном объёме. Снаряд обезврежен", - написал Пухов в Telegram-канале.
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
ПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
