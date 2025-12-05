https://ria.ru/20251205/pszh-2060121705.html
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о российском голкипере Матвее Сафонове. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
Тренер "ПСЖ" Энрике отказался отвечать на вопрос о вратаре Сафонове