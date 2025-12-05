Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
05.12.2025
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о российском голкипере Матвее Сафонове.
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о российском голкипере Матвее Сафонове.
В четверг "ПСЖ" сообщил, что основной вратарь команды Люка Шевалье пропустит матч 15-го тура чемпионата Франции против "Ренна" из-за травмы лодыжки. Вторым голкипером парижан является Сафонов, который не провел ни одной встречи в текущем сезоне.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Был в печали": Сафонов откровенно высказался после курьезного гола с Перу
17 ноября, 16:57
"Я не хочу говорить ни об одном из игроков. Будь это Матвей Сафонов, Ренато Марин или кто-то другой. Кто бы завтра не вышел, это будет хорошо для команды", - ответил Энрике на вопрос, намеренно ли он избегает разговоров о российском голкипере.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Люка Шевалье и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
28 ноября, 00:55
 
ФутболСпортМатвей СафоновЛуис ЭнрикеЭнрикеМаринРеннПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
