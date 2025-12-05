Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим

Рейтинг@Mail.ru
14:36 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса занял первое место по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025, сообщает пресс-служба банка.
Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты.
"ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка. Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса", - рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Она добавила, что в будущем банк продолжит внедрять новые опции для клиентов МСБ.
В топ-5 рейтинга также вошли Альфа-Банк, "Точка", Сбербанк, ВТБ.
Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 года. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в 11 интернет-банках для микро- и малого бизнеса.
 
