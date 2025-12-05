https://ria.ru/20251205/psb-2060084479.html
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим - РИА Новости, 05.12.2025
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим
Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса занял первое место по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025, сообщает... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:36:00+03:00
2025-12-05T14:36:00+03:00
2025-12-05T14:36:00+03:00
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060083312_0:82:1281:802_1920x0_80_0_0_87b3075d7459a286bfc7f8b79385832f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060083312_15:0:1151:852_1920x0_80_0_0_bd29027407d1667183171f7faee1d63e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб)
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим
Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса занял первое место по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025, сообщает пресс-служба банка.
Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты.
"ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка. Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса", - рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Она добавила, что в будущем банк продолжит внедрять новые опции для клиентов МСБ.
В топ-5 рейтинга также вошли Альфа-Банк, "Точка", Сбербанк, ВТБ.
Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 года. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в 11 интернет-банках для микро- и малого бизнеса.