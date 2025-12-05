Рейтинг@Mail.ru
В США признали противоречия с чиновниками из ЕС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
11:58 05.12.2025 (обновлено: 12:06 05.12.2025)
В США признали противоречия с чиновниками из ЕС из-за конфликта на Украине
В США признали противоречия с чиновниками из ЕС из-за конфликта на Украине
украина, сша, мирный план сша по украине, в мире
Украина, США, Мирный план США по Украине, В мире
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белый дом находится в разногласиях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Администрация Трампа находится в разногласиях с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну (на Украине - ред.), разгоревшуюся в нестабильных (европейских - ред.) правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", - говорится в документе стратегии.
