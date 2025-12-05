Рейтинг@Mail.ru
19:01 05.12.2025
"Логика молока" запускает программу социнвестиций "Наполняем смыслом"
самара, липецк
Самара, Липецк
Соцпрограмма компании "Логика молока" будет состоять из трех треков

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Логика молока" "Логика молока" запускает программу социнвестиций "Наполняем смыслом"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания "Логика молока" запускает масштабную программу социальных инвестиций "Наполняем смыслом" с целью формирования экосистемы, в которой бизнес, сотрудники предприятий, НКО и местные сообщества действуют вместе ради развития регионов и повышения качества жизни, сообщает компания.
В рамках программы, включающей три основных трека, будут инициированы новые и обновлены существующие проекты. Первый трек - "Сообщество" - сфокусирован на регионах присутствия компании, где она намерена поддержать культурные, образовательные и социальные инициативы, которые формируют качество жизни на местах.
Центральным инструментом станет грантовый конкурс "Дом культуры" – открытая программа для местных НКО и учреждений культуры, которые хотят создать новые точки притяжения в своих городах. На старте конкурс запускается в трех городах: Казань, Самара и Кемерово. Его победители получат до 3 миллионов рублей на реализацию своих соцпроектов. Другим направлением станет расширение экскурсионного образовательного проекта. Компания открывает свои производства для школьников, студентов и молодых специалистов, чтобы показать современную молочную индустрию, рассказать о профессиях и возможностях, которые она дает молодежи.
Второй трек – "Сбережение" – отвечает за рациональное обращение с продуктами и поддержку людей, которым эта помощь необходима. Компания выстраивает прозрачную систему фудшеринга: продукты передаются адресно, с контролем качества. Для этого будет расширено взаимодействие с общественными организациями, волонтерами, проведена работа над созданием банков еды в регионах. Помимо этого, "Логика молока" реализует собственные проекты, такие как проект помощи ветеранам "С заботой о победителях". К Новому году компания предоставит молочные наборы социально уязвимым категориям населения в Липецке и Самаре.
В основе третьего трека – "Сопричастность" – "Школа волонтеров", в рамках которой сотрудники компании учатся проектной работе, взаимодействию с сообществами и реализации собственных инициатив, получают навыки самопрезентации и защиты своих проектов, а 20 победителей - финансовую поддержку на реализацию проекта мечты. Выпускники школы станут активными участниками социальных проектов компании – от профориентации школьников до поддержки локальных сообществ.
Как отметил генеральный директор компании Якуб Закриев, запуск программы "Наполняем смыслом" – это очередной шаг компании в укреплении партнерства с регионами присутствия.
"Став полностью российской компанией, "Логика молока" делает ставку на долгосрочную работу, открытость, вовлечение людей и устойчивое развитие территорий. Компания уверена, что только совместные действия бизнеса, сотрудников и местных сообществ создают в регионах новые точки роста, и готова активно инвестировать в это направление. Мы хотим, чтобы участие в социальных проектах стало частью культурного кода "Логики молока". Чтобы сотрудники чувствовали: у них есть инструменты для реального участия в развитии и совершенствовании регионов, где они живут и работают", - приводятся в сообщении слова Закриева.
