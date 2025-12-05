https://ria.ru/20251205/premiya-2059850356.html
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
Журналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала призером IX конкурса "Национальная система квалификаций"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Журналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала призером IX конкурса "Национальная система квалификаций" в номинации "Лучший журналистский материал в федеральных СМИ".
Цель конкурса — определить лучшие материалы СМИ и социальных медиа по вопросам развития национальной системы квалификаций. Тематика конкурсных работ охватывала проблемы образования, подготовки кадров, развития рынка труда.
Победителей и призеров определяли в шести номинациях: "Лучший журналистский материал в федеральных СМИ", "Лучший журналистский материал в региональных СМИ", "Лучший видео/аудио сюжет", "Лучший журналистский материал в сетевом издании", "Лучший материал в корпоративном СМИ", "Лучший материал в социальных медиа".
Журналист "Социального навигатора" представила на конкурс материал "Достучаться до сердец. В РАО обсудили подготовку будущих педагогов" о современных подходах к подготовке учителей, модернизации инфраструктуры педагогических вузов и создании эффективной образовательной среды в интересах будущих специалистов.
«
"Освещение вопросов подготовки учителей сегодня особенно актуально, ведь от уровня их образования зависит наше будущее. В этом материале мне было важно показать, как много усилий сейчас прикладывается для повышения качества образования в педагогических вузах. Очень ценно, что проделанная работа получила признание", — сказала Коновалова.
IX Конкурс для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций" организован Национальным агентством развития квалификаций и Союзом журналистов России при информационной поддержке Россотрудничества.