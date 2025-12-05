Рейтинг@Mail.ru
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
12:00 05.12.2025 (обновлено: 13:03 05.12.2025)
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов - РИА Новости, 05.12.2025
Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов
Журналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала призером IX конкурса "Национальная система квалификаций" в... РИА Новости, 05.12.2025
общество, россия, социальный навигатор, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), миа "россия сегодня"
Общество, Россия, Социальный навигатор, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), МИА "Россия сегодня"

Журналист РИА Новости получила награду за материал о подготовке педагогов

© РИА Новости / Анна КоноваловаЖурналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова
Журналист Социального навигатора международной медиагруппы Россия сегодня Анна Коновалова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Анна Коновалова
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Журналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала призером IX конкурса "Национальная система квалификаций" в номинации "Лучший журналистский материал в федеральных СМИ".
Цель конкурса — определить лучшие материалы СМИ и социальных медиа по вопросам развития национальной системы квалификаций. Тематика конкурсных работ охватывала проблемы образования, подготовки кадров, развития рынка труда.
Победителей и призеров определяли в шести номинациях: "Лучший журналистский материал в федеральных СМИ", "Лучший журналистский материал в региональных СМИ", "Лучший видео/аудио сюжет", "Лучший журналистский материал в сетевом издании", "Лучший материал в корпоративном СМИ", "Лучший материал в социальных медиа".
© РИА Новости / Анна КоноваловаЖурналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова
Журналист Социального навигатора международной медиагруппы Россия сегодня Анна Коновалова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Анна Коновалова
Журналист "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова
Журналист "Социального навигатора" представила на конкурс материал "Достучаться до сердец. В РАО обсудили подготовку будущих педагогов" о современных подходах к подготовке учителей, модернизации инфраструктуры педагогических вузов и создании эффективной образовательной среды в интересах будущих специалистов.
«
"Освещение вопросов подготовки учителей сегодня особенно актуально, ведь от уровня их образования зависит наше будущее. В этом материале мне было важно показать, как много усилий сейчас прикладывается для повышения качества образования в педагогических вузах. Очень ценно, что проделанная работа получила признание", — сказала Коновалова.
IX Конкурс для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций" организован Национальным агентством развития квалификаций и Союзом журналистов России при информационной поддержке Россотрудничества.
 
Общество Россия Социальный навигатор Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) МИА "Россия сегодня"
 
 
