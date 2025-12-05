https://ria.ru/20251205/premer-2059972080.html
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит в Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке поблагодарил президента РФ Владимира Путина за визит в Нью-Дели. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T12:20:00+03:00
в мире
нью-дели
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
нью-дели
индия
россия
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит в Индию
