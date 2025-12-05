Рейтинг@Mail.ru
09:15 05.12.2025
Число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 390 тысяч человек
Москва, Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В настоящий момент число предпринимателей, которые зарегистрированы на столичном Портале поставщиков, превысило 390 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она подчеркнула, что платформа работает уже 12 лет. За это время сервис стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема. С помощью Портала поставщиков Москвы бизнесмены из всех субъектов России могут находить заказчиков из 43 региона страны.
"К началу декабря число поставщиков, зарегистрированных на портале, превысило 390 тысяч, увеличившись с начала года на 40 тысяч. Более 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса. Активнее всего к платформе в этом году присоединялись предприниматели из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — на них пришлось более четверти новых пользователей. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала года, заключили 2,1 тысячи контрактов на сумму свыше 4,7 миллиарда рублей", – рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Каталог стандартных товарных единиц столичной платформы сейчас состоит из 3,3 миллиона позиций. Каждый день на портале заключается порядка 1,5 тысячи контрактов.
Как сообщил глава городского департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, закупочный процесс на платформе происходит полностью в "цифре".
"Контракты заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, а для заверения сделок используется электронная подпись", - отметил он.
Пуртов подчеркнул, что автоматизация повышает прозрачность и управляемость процессов. Кроме того, с помощью этой функции снижаются риски ошибок, которые связаны с человеческим фактором. Большинство предпринимателей, зарегистрированных на портале, из столицы. Их число составляет почти 195 тысяч человек.
Пройти регистрацию на платформе можно с помощью электронной почты или подписи, а также авторизоваться через учетную запись на mos.ru или в других системах. Для юридически значимых действий – подписания оферты, контракта и других – потребуется усиленная электронная подпись (УКЭП).
Ранее Багреева сообщила, что за первые девять месяцев текущего года московские заказчики провели на Портале поставщиков 3 тысячи совместных котировочных сессий, благодаря которым город смог сэкономить свыше 600 миллионов рублей.
МоскваМария Багреева
 
 
