18:35 05.12.2025
В правительстве обсудили ликвидацию последствий крушения танкеров
В правительстве обсудили ликвидацию последствий крушения танкеров
происшествия
керченский пролив
черное море
краснодарский край
виталий савельев
происшествия, керченский пролив, черное море, краснодарский край, виталий савельев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте кабмина России.
"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено. По данным космической съемки, загрязнений Черного моря не обнаружено", - говорится в сообщении.
Указывается, что сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 814 человек и 189 единиц техники. С начала работ с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
