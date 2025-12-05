Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1350 квадратных метров

https://ria.ru/20251205/pozhar-2060192115.html
Площадь пожара в порту Темрюка, загоревшегося после атаки украинских дронов, составляет 1350 квадратных метров, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 05.12.2025
