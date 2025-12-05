https://ria.ru/20251205/postpredstvo-2060209941.html
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы - РИА Новости, 05.12.2025
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
Противоправные действия в отношении российских государственных активов будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики, говорится в... РИА Новости, 05.12.2025
Постпредство: кража активов РФ повлечет последствия для европейской экономики