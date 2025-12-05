Рейтинг@Mail.ru
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
20:10 05.12.2025
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы - РИА Новости, 05.12.2025
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
Противоправные действия в отношении российских государственных активов будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики, говорится в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:10:00+03:00
2025-12-05T20:10:00+03:00
россия
киев
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
киев
россия, киев, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы

Постпредство: кража активов РФ повлечет последствия для европейской экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Противоправные действия в отношении российских государственных активов будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики, говорится в комментарии российского представительства при ЕС на предложение Еврокомиссии об использовании российских активов для финансирования Киева.
"Инициатива Еврокомиссии не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит нормам самого Евросоюза. В данном контексте можно вспомнить поговорку "дуракам закон не писан". Еще раз напоминаем, что любые противоправные действия с российскими госактивами будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут жесткие ответные меры со стороны России", - указывается в документе.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан
РоссияКиевЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
