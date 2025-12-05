Келин рассказал, зачем Лондону нужна кампания вокруг дела Скрипалей

Дипломат подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, но заинтересована в том, чтобы установить истину о судьбе российских граждан.

"Наши многочисленные вопросы остаются без ответа. Очевидно, что честный разговор на эту тему Лондону просто не нужен. Иначе, как мы и предлагали еще тогда, можно было наладить профессиональное взаимодействие соответствующих ведомств наших стран по данному вопросу", - заявил Келин.