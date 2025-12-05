Келин рассказал, зачем Лондону нужна кампания вокруг дела Скрипалей

ЛОНДОН, 5 дек - РИА Новости. Очередная информационная кампания вокруг "дела Скрипалей" нужна Лондону как фон для попытки срыва переговоров по Украине и кражи активов РФ, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин.
В четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери. В посольстве РФ в Лондоне ранее подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.
"Следует задуматься: почему очередная антироссийская информационная кампания вокруг "дела Скрипалей" запущена именно сейчас? Публикация результатов доклада – это всего лишь повод. Смысл в том, чтобы создать фон, предпосылки для срыва работы России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Более того, если верить сегодняшней публикации в Times, британские власти хотят пойти еще дальше и использовать эту историю как информационное прикрытие для кражи наших суверенных активов. Тот факт, что такие нечистоплотные схемы реализуются фактически "на костях" трагически скончавшейся их собственной гражданки Д.Стерджесс, вызывает отвращение", - говорится в комментарии Келина, распространенном посольством РФ.
Дипломат подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, но заинтересована в том, чтобы установить истину о судьбе российских граждан.
"Наши многочисленные вопросы остаются без ответа. Очевидно, что честный разговор на эту тему Лондону просто не нужен. Иначе, как мы и предлагали еще тогда, можно было наладить профессиональное взаимодействие соответствующих ведомств наших стран по данному вопросу", - заявил Келин.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.