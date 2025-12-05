Рейтинг@Mail.ru
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой - РИА Новости, 05.12.2025
18:55 05.12.2025 (обновлено: 19:03 05.12.2025)
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин описал индийской поговоркой отношения России и Индии.
Торжественный прием по случаю государственного визита Путина в Индию проходит в Президентском дворце.
"Знаю, что в Индии говорят: "Вместе пойдем, вместе вырастем". Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений", - сказал Путин в ходе госприема.
Российский лидер 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму.
Опубликованы кадры приема в честь Путина в Индии
