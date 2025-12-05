Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев

По версии следствия, в июне женщина "из личных неприязненных отношений" к соседям проникла на их территорию. С собой она принесла бутылку с бензином, "облила 8 пчелиных ульев, после чего подожгла их". В результате полностью уничтожено было два улья, еще шесть получили повреждения.