Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/podzhog-2060132275.html
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев - РИА Новости, 05.12.2025
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев
Жительница Брянской области предстанет перед судом за поджог восьми пчелиных ульев из-за неприязненных отношений с соседями, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:20:00+03:00
2025-12-05T16:20:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_0:358:2938:2011_1920x0_80_0_0_eef91dab01ea20466bb7b18dee1d92dd.jpg
https://ria.ru/20251205/ivanov-2059996038.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_40688b4a96c44a2f65fca746ceb509da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев

Жительницу Брянской области будут судить за поджог 8 соседских ульев

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПчелы на сотах
Пчелы на сотах - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пчелы на сотах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Жительница Брянской области предстанет перед судом за поджог восьми пчелиных ульев из-за неприязненных отношений с соседями, сообщила прокуратура региона.
"В прокуратуре Рогнединского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога)… Уголовное дело направлено в Дубровский районный суд", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, в июне женщина "из личных неприязненных отношений" к соседям проникла на их территорию. С собой она принесла бутылку с бензином, "облила 8 пчелиных ульев, после чего подожгла их". В результате полностью уничтожено было два улья, еще шесть получили повреждения.
Как уточняет в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области, общий ущерб, включая стоимость рамок, семей пчел и меда, составил почти 168 тысяч рублей.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
11:23
 
ПроисшествияБрянская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала