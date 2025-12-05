https://ria.ru/20251205/podzhog-2060132275.html
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев - РИА Новости, 05.12.2025
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев
Жительница Брянской области предстанет перед судом за поджог восьми пчелиных ульев из-за неприязненных отношений с соседями, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:20:00+03:00
2025-12-05T16:20:00+03:00
2025-12-05T16:20:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_0:358:2938:2011_1920x0_80_0_0_eef91dab01ea20466bb7b18dee1d92dd.jpg
https://ria.ru/20251205/ivanov-2059996038.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_40688b4a96c44a2f65fca746ceb509da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
Жительницу Брянской области будут судить за поджог соседских ульев
Жительницу Брянской области будут судить за поджог 8 соседских ульев
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Жительница Брянской области предстанет перед судом за поджог восьми пчелиных ульев из-за неприязненных отношений с соседями, сообщила прокуратура региона.
"В прокуратуре Рогнединского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога)… Уголовное дело направлено в Дубровский районный суд", - говорится
в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, в июне женщина "из личных неприязненных отношений" к соседям проникла на их территорию. С собой она принесла бутылку с бензином, "облила 8 пчелиных ульев, после чего подожгла их". В результате полностью уничтожено было два улья, еще шесть получили повреждения.
Как уточняет в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
, общий ущерб, включая стоимость рамок, семей пчел и меда, составил почти 168 тысяч рублей.