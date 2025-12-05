https://ria.ru/20251205/podmoskove-2060222185.html
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
Суды в Московской области арестовали восемь сотрудников рехабов, где незаконно удерживали постояльцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 05.12.2025
