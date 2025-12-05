Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/podmoskove-2060222185.html
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов - РИА Новости, 05.12.2025
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
Суды в Московской области арестовали восемь сотрудников рехабов, где незаконно удерживали постояльцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:39:00+03:00
2025-12-05T21:39:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
егорьевск
видное
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20251205/sud-2060181973.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), егорьевск, видное, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Видное, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов

В Подмосковье арестовали восемь сотрудников рехабов, где удерживали постояльцев

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Суды в Московской области арестовали восемь сотрудников рехабов, где незаконно удерживали постояльцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Там отметили, что четверых, в том числе организатора рехаба Максима Антонова, обвиняемых арестовал Видновский суд Московской области, еще четверых - Егорьевский суд Подмосковья.
Еще одного фигуранта он отправил под домашний арест.
Ранее прокуратура Подмосковья сообщала что суд рассмотрит ходатайства об аресте восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Как отмечали в подмосковной полиции, в реабилитационном центре в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, были задержаны гендиректор и трое работников. Работу центра реабилитации в Егорьевске проверили. Позже подмосковный главк СК РФ сообщил, что гендиректор центра в Видном вину не признал, но его сотрудники дали против него показания.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскВидноеМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала