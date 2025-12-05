Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии - РИА Новости, 05.12.2025
15:53 05.12.2025
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии
Стоит просчитать, не выгоднее ли Индии продолжать покупать нефть у РФ, несмотря на пошлины США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:53:00+03:00
2025-12-05T15:53:00+03:00
экономика
индия
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
экономика, индия, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Экономика, Индия, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии

Песков: Индии может быть выгодно покупать нефть у РФ, несмотря на пошлины США

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоит просчитать, не выгоднее ли Индии продолжать покупать нефть у РФ, несмотря на пошлины США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Индия - крупный покупатель российской нефти. И Индия действительно зарабатывает довольно хорошие деньги. Так что это очень выгодно для индийцев. И, конечно же, это выгодно для нас. Так что это взаимовыгодный вопрос. Это основа экономического сотрудничества. И нужно учитывать, что теряется из-за этих 25% и что приобретается благодаря продолжению закупок. Если продолжение закупок приносит вам больше денег, почему бы не продолжить?" - сказал Песков, видео опубликовано в интервью RT.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
