15:20 05.12.2025
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
нью-дели
россия
в мире
вашингтон (штат)
дмитрий песков
нью-дели, россия, в мире, вашингтон (штат), дмитрий песков
Нью-Дели, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тема американских пошлин является вопросом двусторонних отношений Вашингтона и Нью-Дели, РФ не хочет встревать в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если я верно помню, то были 25-процентные (пошлины - ред.) или около того, не связанные с Россией, и 25-процентные за российскую нефть. Это скорее проблема двусторонних отношений Нью-Дели и Вашингтона, мы не собираемся встревать в это, у нас нет ни малейшего желания этого делать", - сказал Песков в эфире RT.
Продажа российской нефти Индии выгодна обеим сторонам, заявил Песков
