https://ria.ru/20251205/peskov-2060102649.html
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин - РИА Новости, 05.12.2025
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
Тема американских пошлин является вопросом двусторонних отношений Вашингтона и Нью-Дели, РФ не хочет встревать в них, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:20:00+03:00
2025-12-05T15:20:00+03:00
2025-12-05T15:27:00+03:00
нью-дели
россия
в мире
вашингтон (штат)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060102330.html
нью-дели
россия
вашингтон (штат)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
нью-дели, россия, в мире, вашингтон (штат), дмитрий песков
Нью-Дели, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
Песков: тема американских пошлин касается США и Индии, РФ не хочет встревать