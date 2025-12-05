Рейтинг@Mail.ru
Продажа российской нефти Индии выгодна обеим сторонам, заявил Песков
15:19 05.12.2025 (обновлено: 15:34 05.12.2025)
Продажа российской нефти Индии выгодна обеим сторонам, заявил Песков
Продажа российской нефти Индии выгодна обеим сторонам, заявил Песков
индия, москва, экономика, нью-дели, дмитрий песков, визит путина в индию — 2025
Индия, Москва, Экономика, Нью-Дели, Дмитрий Песков, Визит Путина в Индию — 2025
Продажа российской нефти Индии выгодна обеим сторонам, заявил Песков

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продажа российской нефти Индии выгодна и Москве, и Нью-Дели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Индия зарабатывает хорошие деньги на российской нефти.
"Это очень выгодно для Индии. И, конечно, это выгодно для нас. Так что это взаимовыгодный вопрос", - сказал Песков RT.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию
Вчера, 18:49
 
