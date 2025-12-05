https://ria.ru/20251205/peskov-2060101962.html
Песков: если Россия не достигнет своих целей мирным путем, СВО продолжится
Песков: если Россия не достигнет своих целей мирным путем, СВО продолжится
Если Россия не сможет достичь целей на Украине мирными средствами, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.12.2025
