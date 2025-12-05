https://ria.ru/20251205/peskov-2060101454.html
Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы
Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы - РИА Новости, 05.12.2025
Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы
Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 05.12.2025
россия
украина
Новости
ru-RU
