В Кремле выразили надежду на ускорение темпа переговоров по Украине
В Кремле выразили надежду на ускорение темпа переговоров по Украине
В Кремле выразили надежду на ускорение темпа переговоров по Украине
Москва надеется, что процесс переговоров по украинскому урегулированию наберет темп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:13:00+03:00
2025-12-05T15:13:00+03:00
2025-12-05T15:24:00+03:00
в мире
украина
москва
мирный план сша по украине
украина
москва
В Кремле выразили надежду на ускорение темпа переговоров по Украине
