Кремль заинтересован в серьезной работе на базе предложений команды Трампа
Кремль заинтересован в серьезной работе на базе предложений команды Трампа - РИА Новости, 05.12.2025
Кремль заинтересован в серьезной работе на базе предложений команды Трампа
Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2025
