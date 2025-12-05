https://ria.ru/20251205/peskov-2060097416.html
В позиции Москвы по украинскому регулированию изменений нет, заявил Песков
В позиции Москвы по украинскому регулированию изменений нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2025
В позиции Москвы по украинскому регулированию изменений нет, заявил Песков
Изменений в позиции Москвы по украинскому урегулированию нет, но она готова быть гибкой для того, чтобы решение было найдено, сообщил пресс-секретарь президента
В позиции Москвы по украинскому регулированию изменений нет, заявил Песков
Песков: в позиции Москвы по украинскому регулированию нет изменений