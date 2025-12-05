https://ria.ru/20251205/peskov-2060097325.html
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2025
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия остается открытой к переговорам по урегулированию на Украине и заинтересована в их продолжении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2025
