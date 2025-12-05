Рейтинг@Mail.ru
14:56 05.12.2025 (обновлено: 15:01 05.12.2025)
Песков рассказал, какого подхода придерживается Индия в украинском вопросе
Песков рассказал, какого подхода придерживается Индия в украинском вопросе
Песков рассказал, какого подхода придерживается Индия в украинском вопросе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индия придерживается взвешенного подхода по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Индия придерживается достаточно взвешенного подхода (по Украине - ред.) и выступает за мир", - сказал Песков RT.
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
