Россия и Индия создают собственные механизмы платежей, сообщил Песков

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия создают собственные механизмы платежей, не зависящие от международных систем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в результате более 96% всех транзакций между Россией и Индией осуществляется в нацвалютах.