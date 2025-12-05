Рейтинг@Mail.ru
21:51 05.12.2025
В Перми полиция опровергла информацию о задержании 12-летней девочки
В Перми полиция опровергла информацию о задержании 12-летней девочки
происшествия
пермь
пермский край
происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. После появления информации о якобы задержании в Перми 12-летней девочки за видео со стихами в пермском ГУ МВД сообщили, что несовершеннолетняя вместе с отцом сама пришла по вызову в отдел полиции, сотрудники которого действовали строго по закону.
В пятницу в ряде местных пабликов появилась информация о том, что 12-летнюю девочку "поймали" для допроса из-за видео со стихами, направленного против строительства религиозного учреждения в Перми.
"В полицию Прикамья из следственных органов поступила информация о возможных противоправных действиях, совершенных, предположительно, несовершеннолетним лицом в Перми. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что подросток 2013 года рождения прочитала стихотворение, содержащее признаки административного правонарушения", - говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю.
В ведомстве пояснили, что указанная несовершеннолетняя вместе с отцом по вызову пришли в отдел полиции Мотовилихинского района, где отказались давать какие-либо пояснения по данной теме, после чего покинули здание полиции.
"При общении с указанными гражданами правоохранители действовали строго в соответствии с законом. Собранные материалы направлены для рассмотрения и принятия решения по подведомственности в прокуратуру", - добавили в управлении.
