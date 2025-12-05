ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за границу для россиян и граждан дружественных стран, ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за границу для россиян и граждан дружественных стран, сообщил регулятор.

"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран", — говорится в пресс-релизе.

До 7 июня 2026 года ограничения продолжат действовать для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, работающих в России. Они смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.

Запрет будет распространятся на не работающих на российской территории физлиц — нерезидентов и юрлиц из таких государств. Исключением станут компании, которые находятся под контролем граждан России.

В Центробанке пояснили, что запреты не касаются операций по переводу денег иностранными инвесторами, которые вкладывают в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.