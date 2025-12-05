https://ria.ru/20251205/perevody-2059987581.html
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян - РИА Новости, 05.12.2025
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за границу для россиян и граждан дружественных стран, сообщил регулятор. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:52:00+03:00
2025-12-05T10:52:00+03:00
2025-12-05T12:17:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за границу для россиян и граждан дружественных стран, сообщил
регулятор.
"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран", — говорится в пресс-релизе.
До 7 июня 2026 года ограничения продолжат действовать для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, работающих в России. Они смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.
Запрет будет распространятся на не работающих на российской территории физлиц — нерезидентов и юрлиц из таких государств. Исключением станут компании, которые находятся под контролем граждан России.
В Центробанке пояснили, что запреты не касаются операций по переводу денег иностранными инвесторами, которые вкладывают в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.
Банки из недружественных стран могут делать переводы в рублях через корреспондентские счета, открытые в России, если счета плательщика и получателя зарегистрированы в зарубежных кредитных организациях.