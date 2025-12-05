Рейтинг@Mail.ru
14:51 05.12.2025
Россияне и иностранцы из 144 стран смогут переводить деньги за границу
Россияне и иностранцы из 144 стран смогут переводить деньги за границу
россия, оон, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Россияне и иностранцы из 144 стран смогут переводить деньги за границу

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. После отмены Банком России ограничений на вывод средств за рубеж, россияне, а также иностранцы из 144 дружественных стран смогут переводить деньги за рубеж, выяснило РИА Новости.
Ранее в пятницу Центробанк снял с 8 декабря 2025 года установленные ранее лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран.
Всего в мире 192 старны, признанных ООН, не считая Россию. Из них 48 стран входят в перечень недружественных для РФ. Таким образом, после снятия запрета как россияне, так и нерезиденты из 144 стран смогут переводить деньги из России за рубеж.
Кроме того регулятор продлил до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран. А на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно ЦБ сохранил действующие ограничения для работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран - они могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.
РоссияООНЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
